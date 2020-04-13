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安心即時上工計畫開跑 中彰投釋出1800計時職缺

最新更新：2020/04/13 18:04

（中央社記者郝雪卿台中13日電）因應部分勞工受疫情衝擊失業，勞動部推出「安心即時上工計畫」提供公部門計時工作機會，中彰投分署今天表示，中彰投等公部門共釋出1800個工作機會，即日起受理申請登記。

由於部分工時勞工受到疫情影響而失業，勞動部推出「安心即時上工計畫」，協助參與公部門計時工作，每月最高工作80小時，每小時158元，每月最高補助1萬2640元，最長補助6個月。

勞動部中彰投分署長林淑媛表示，這次台中、彰化、員林、南投等相關公部門共釋出1800個工作機會，有意願民眾即日起可攜帶身分證洽各地分署就業中心或地方政府所轄各就業服務站填寫申請登記表，經資格審查通過後，將儘速轉交用人單位媒合上工。

林淑媛指出，這項計畫協助對象以部分工時的勞工為主，所以民眾的申請資格須具備「申請登記當日前6個月內，勞保或就保年資合計滿2個月以上」，以及「最近1次月投保薪資在新台幣2萬3800元以下者」等2項基本條件，且上工期間不得同時請領失業給付或其他政府機關相同性質的補助或津貼，目的是協助打工族勞工朋友維持基本生計。

中彰投分署表示，工作地點包含台中市800個、彰化縣和南投縣各陸續釋出500個，工作內容主要是在疫情期間的門禁管控、協助量測體溫、環境整理維護、設施設備清潔消毒、資料處理、防疫物資盤點發送及其他防疫相關工作等。（編輯：洪學廣）1090413

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