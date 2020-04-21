更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎全球最新情報 4/21
國際

武漢肺炎全球最新情報 4/21

早安世界》敦睦艦隊染疫官兵足跡跨10縣市 簡訊警示20萬人
早報

早安世界》敦睦艦隊染疫官兵足跡跨10縣市 簡訊警示20萬人

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人
生活

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
新聞專題
武漢肺炎疫情2/100

搭國光客運坐染疫士兵旁 基隆市府急尋點狀花襯衫男

最新更新：2020/04/21 13:53
基隆一名敦睦艦隊士兵染疫，經疫調後，個案17日晚間9時35分搭乘國光客運1813路線從台北返基隆。圖為國光客運1813路線，非個案搭乘車輛。中央社記者王朝鈺攝　109年4月20日
基隆一名敦睦艦隊士兵染疫，經疫調後，個案17日晚間9時35分搭乘國光客運1813路線從台北返基隆。圖為國光客運1813路線，非個案搭乘車輛。中央社記者王朝鈺攝　109年4月20日

（中央社記者王朝鈺基隆市21日電）基隆一名敦睦艦隊士兵染疫，經疫調後，個案17日晚間9時35分搭乘國光客運1813路線從台北返基隆，坐在司機側第3排走道，市府急尋坐在個案旁穿著點狀花襯衫男性乘客實施居家隔離。

防疫資訊

基隆市長林右昌上午接受媒體聯訪表示，現已匡列包含個案的6名家人和1名國光客運司機實施居家隔離，其中2名家人出現呼吸道徵狀已安排就醫，採檢結果呈現陰性。由於個案搭客運時全程戴口罩也未與人交談，經衛生福利部疾病管制署醫師判斷傳染風險不大，不過，坐在個案的左側為第16名上車的男性乘客，呼籲主動與市府聯繫。

基隆市衛生局長吳澤誠補充，這名男性乘客體態中等，看起來年紀介於30歲至40歲，穿著點狀花襯衫，至於襯衫顏色由於監視器是黑白畫面難以確認，呼籲這名乘客主動與市府防疫專線（24276154或1922）聯絡。

此外，林右昌指出，由於個案記憶上落差，經衛生局調閱國光客運監視器詳細比對後，確認他於17日晚間搭乘國光客運1813路線從台北返回基隆，上車時間為晚間9時32分上車，是第28名上車乘客，車上共有45人。

林右昌說，個案坐在司機側後方第3排走道位置，這輛車晚間9時35分發車，約晚間10時5分抵達基隆，個案下車後沒有到任何公共場所直接回家。

林右昌指出，個案住在獨棟透天厝，未與鄰居接觸，且足跡單純沒有趴趴走，因為家人出遊不在家，他有2天待在高雄的學校，18日就接到部隊通知，中午由部隊派專車送到檢疫所。（編輯：李錫璋）1090421

敦睦艦隊一名染疫士兵，17日晚間9時35分搭乘國光客運1813路線從台北返基隆，坐在司機側第3排走道，基隆市長林右昌（圖）21日受訪表示，市府急尋坐在個案的左側的男性乘客，呼籲主動與市府聯繫。中央社記者王朝鈺攝　109年4月21日
敦睦艦隊一名染疫士兵，17日晚間9時35分搭乘國光客運1813路線從台北返基隆，坐在司機側第3排走道，基隆市長林右昌（圖）21日受訪表示，市府急尋坐在個案的左側的男性乘客，呼籲主動與市府聯繫。中央社記者王朝鈺攝　109年4月21日
延伸閱讀
國防部清查 磐石艦共226人次就診5人發燒台中一中前集合召回敦睦艦隊官兵 海軍致歉防堵敦睦艦隊疫情陸上飄 前線採檢檢驗徹夜忙翻軍方口罩配發引質疑 政院：不容漫不經心隱匿軍方選台中一中集合 盧秀燕抗議未事先告知敦睦艦隊3人驗出抗體 指揮中心：疫情已發展到次波
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報