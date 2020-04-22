助呂若瑟救義大利疫情 首批國內捐贈物資啟運

義大利神父呂若瑟（右）4月初為武漢肺炎疫情肆虐的故鄉求援募款，台灣社會除捐款，也捐贈相關醫療物資。這些物資經打包後共約274箱，22日在呂若瑟與義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大為（左）見證下，從聖母醫院啟運到機場，將送往義大利。中央社記者沈如峰宜蘭攝 109年4月22日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）義大利神父呂若瑟在4月初為武漢肺炎疫情肆虐的故鄉求援募款，台灣各界除捐出近新台幣1.5億元，也捐贈相關醫療物資。這些物資首批經打包後，今天啟運馳援義大利。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）重創義大利，3月底時義大利至少已有1萬多起死亡病例，當地防疫物資極匱乏。在天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院服務的神父呂若瑟（Fr. Didone Giuseppe）當時憂心不已，希望大家幫忙，救救他的故鄉。

4月1日起，經國內各界熱心捐款到聖母醫院募款中心後，短6天內共募到近1.5億元善款，許多國人也捐出自己得來不易的防疫物資，其中包含一般醫療口罩、安全防護眼鏡、額溫槍、防護衣等到聖母醫院。

這些物資首批經過聖母醫院員工打包、清點、造冊，共約274箱、重達1710公斤，並報行政院經濟部核准後，今天在呂若瑟與義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大為（Davide Giglio）見證下，從聖母醫院啟運到機場，將送往義大利救援，每箱外面都貼有「LOVE FROM TAIWAN」文字，後續也將有第二批送到義大利。

呂若瑟致詞時說，感謝國內的愛心，不論是個人還是團體，大家都沒有宗教的分別，並讓這次艱難的任務順利完成，沒有各界的幫忙他無法獨力完成。

「感謝台灣、義大利加油！」紀大為說，非常感謝這批來自台灣的物資協助，希望可協助義大利控制疫情。

羅東聖母醫院表示，除今天送運的物資之外，近1.5億元善款日前也已利用其中約6000萬元，在國外採購防疫物資，其中第一批在4月10日已順利送抵義大利靈醫會相關醫療院所後，其餘梯次的防疫物資也陸續到貨。

聖母醫院表示，剩下的善款除持續透過國外有關管道採購防疫物資之外，也可能計畫援助義大利靈醫會人員的經濟生活。

天主教靈醫會神職人員於1952年從中國轉進台灣傳道、行醫，並在宜蘭羅東租下醫院，之後購買一間小診所，成為當今羅東聖母醫院的前身。

義大利籍的神父呂若瑟，1940年出生於天主教家庭，10歲時進入天主教靈醫會，24歲時晉鐸神父，25歲抵達台灣後，先後在澎湖、宜蘭，創辦靈醫會體系的啟智中心，照顧千名台灣身障兒童。早已自認是台灣人的呂若瑟能說流利中文、台語，講話還帶著「宜蘭腔」，他在2017年因「有殊勳於中華民國」，獲政府頒贈中華民國身分證。（編輯：李錫璋）1090422