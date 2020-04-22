艦隊確診官兵第5波足跡公布 小港戶政所閉所消毒

（中央社記者王淑芬高雄22日電）敦睦艦隊官兵在高雄有11例確診，高市府今天公布第5波確診官兵在高雄趴趴走足跡點，包括大魯閣草衙道等5處，其中小港戶政事務所也被要求閉所消毒，這已是事務所的第3次消毒。

市府一波波宣布確診艦隊官兵的足跡，民進黨市議員邱俊憲批評市府擠牙膏式的資訊揭露只會徒增困擾與恐慌。他說，市府今天揭露的小港戶政事務所足跡在日前中央公布的足跡地圖就有了，再者戶政所4月19日已完成該點消毒。

衛生局長林立人表示，原來疫調顯示個案前往戶政所時間只有數分鐘，後來取得的訊息是個案還有去第2次停留逾半小時，基於防疫徹底，才公告揭露並要求戶政所閉所消毒，並將要求人員健康監測。

市府公布第5波確診官兵在高雄的足跡點包括大魯閣草衙道、小港戶政事務所、阿珠熱炒海鮮、野饌烤肉店、瑪秀餐酒館等5處，市府要業者停業展開清潔和消毒。

小港戶政事務所主任薛米惠告訴中央社記者，早上緊急接獲要閉所清潔消毒；雖然已經過兩次消毒，但被告知還要加強防疫。民政局長曹桓榮指出，第3次消毒是配合第5波熱點公告，要更徹底防疫。

位在左營區的阿珠熱炒海鮮蔡老闆指出，時隔多日已記不清楚是否有官兵光顧，臨時接獲要停業消毒，她擔心食材備料會造成損失。

大魯閣草衙道約上午10時許接獲因為有官兵的足跡通知要閉館，事出突然，公司緊急聯絡清潔公司協助清潔消毒，至於已到館的人員則協助清潔消毒準備並收拾貨品。（編輯:陳俊碩）1090422