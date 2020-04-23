農糧署：簡化肥料實名制手續 配送供應無虞

（中央社記者范正祥台北23日電）農糧署主秘陳啟榮今天表示，國內肥料的原物料非常充足，產量很足夠；實名制的推動也儘量簡化手續，肥料配送供應無虞。

為精準供應農友需求及建立肥料合理調配機制，保障農友用肥權益，農業委員會自4月15日起推動實名制預購肥料補助措施，同時40公斤每包補助新台幣20元。

國民黨立委洪孟楷和林文瑞今天在立法院中興大樓召開記者會，反映連日來接獲一些農民陳情，質疑肥料實名登記制上路，買包肥料還需登記土地權狀地段、地號、面積，以及土地面積去計算肥料數量，為了每包補助20元，要農友提供土地資料後作肥料預購，再由農委會撥入農友個人帳戶，程序繁瑣，促請簡化手續。

來自新北市三芝區的農民、茭白筍產銷隊長李阿陽出席記者會指出，有的農友只是買2、3包肥料也要填單申請，對於一些年邁老農實在有困難，希望給點彈性。

今年75歲、已經務農60年的李阿陽建議，很多農友使用肥料不多，關於每包補助20元，是不是可以簡化在收費一開始時每包少收20元就好，不要讓農友必須先繳錢、之後才撥款，還要農友提供個人帳戶並透過農會系統等等，程序實在麻煩。

出席記者會的陳啟榮說，農友需要肥料，農友關心的事就是政府的大事。他也重申農糧署立場，肥料的原物料非常充足，國內都有足夠的原物料，產量很足夠。

陳啟榮指出，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情心理因素影響及春耕，3月開始農友反映肥料需求有增加現象。為此，3月推出肥料預購，當時預購沒有採實名制，結果有一天發生單一天就登記了1萬噸，超過了台肥一天最多出貨2000噸的量，為了讓有實際需求的農民拿到肥料，4月15日開始推出實名制。

他說，實名制是要讓有實際需要的農民可以拿到肥料，而不是讓預購者隨便寫下有30公頃或50公頃耕地，卻無法稽核地段、地號。推出實名制，有了地段、地號之後，農委會可以和內政部地政系統勾稽，精準供應到農友，不會拿不到肥料。

對於農友和立委呼籲實名制手續要儘量簡便，陳啟榮表示，地段、地號不用謄本，只要講的出來或寫出來就可以，手續儘量簡便，不用檢附或去申請地籍謄本。

至於每包20元的肥料補助能不能簡化，直接從源頭扣除，陳啟榮說，「農友的心聲我們有聽到」，如果購買肥料少數包數，補助金額在200元以下，直接現金扣除就可以，統計補助在200元以下者占購買總人數的四成，可以解決大部分的問題。

談及推動實名制，陳啟榮也解釋，不是單只考量把肥料留給真正需要的人，也能保障肥料的補助款可以直接給實耕者而不是地主，未來還可以結合農民卡，把農友耕作的土地資料和耕作項目作連結，建立制度對農民權益更有保障。（編輯：黃國倫）1090423