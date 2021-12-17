陽明山水牛群死亡事件 動保團體認同監察院糾正

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（中央社記者劉建邦台北17日電）陽明山擎天崗水牛群去年底頻傳死亡，監察院今天提案糾正陽明山國家公園管理處，民間動保團體認同監院糾正案，並指陽管處採便宜行事方式處理，才導致大規模動物傷亡。

陽明山國家公園從去年12月至今年1月陸續有野化水牛死亡，監察院今天指出，內政及族群委員會通過監察委員趙永清、王麗珍及賴鼎銘調查報告，陽明山國家公園管理處施設圍籬後又拆除決策過程草率、虛耗公帑，有疏失，提案糾正。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏接受中央社電話訪問說，認同監察院糾正案，陽管處確實有缺失，因要處理人牛衝突，提出便宜行事方式處理，導致大規模動物傷亡。

陳玉敏指出，陽管處設置刺鐵絲圍籬除可能導致水牛受傷外，其他禽鳥也可能間接受到傷害，國家公園用這樣方式處理動物議題，非常粗暴。

陳玉敏說，陽管處應持續做好環境監測，也可趁此次機會，讓民眾了解水牛天性，目前仍有牛群在陽明山，建議陽管處應思考後續管理定位。

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民進黨籍台北市議員陳怡君接受媒體電話訪問表示，立法院長游錫堃先前非常關心陽明山水牛狀況，也多次親自赴現地了解，她陪同在旁多次，並要求相關單位著手改善，尊重監察院糾正案，陽管處應避免再發生類似憾事，且要改善水牛移居及安置狀況。

國民黨籍台北市議員耿葳指出，認同與感謝監察院提出糾正案，是國家尊重動物生命展現，陽明山水牛群死亡事件原因，可能是水牛被刺網圍在僅42公頃草地，因糧草及日照不足，導致草糧養分缺乏，讓牛隻處於營養不良餓死，應檢討改善刺鐵絲圍籬設置方式。（編輯：李錫璋）1101217