嘉縣欣欣水泥森活園 規劃全民國防教育基地

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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）嘉義縣欣欣水泥森活園今天舉辦全民國防教育暨親子體驗活動，上百名大小朋友持電動步槍射擊、模擬作戰訓練，玩得盡興。園方表示，森活園將規劃為全民國防教育基地。

欣欣水泥嘉義工廠位於阿里山公路旁，主要股東為國軍退除役官兵輔導委員會，近年轉型成「欣欣水泥森活園」，今天與嘉義縣人力發展所、雲林縣全民國防教育協會、怪怪貿易股份有限公司等單位舉辦全民國防教育暨親子體驗活動。

欣欣水泥森活園董事長劉啓華接受中央社記者訪問表示，園區範圍廣大，適合作為生存遊戲與國防教育場域，未來將與民間公司合作在園區做戶外探索設施，把這裡規劃成一個全民國防的教育基地，讓小朋友、學生、一般民眾都能來這邊體驗。

嘉義縣人力發展所長郭凱迪告訴中央社記者，百餘名大小朋友參與今天活動，大家穿著軍事裝備、拿電動步槍射擊、發射模擬迫擊砲、體驗作戰訓練，玩得盡興，也從遊戲中達到國防教育的目的。

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郭凱迪說，此處是大阿里山區觀光的中心點，縣府努力協助欣欣水泥森活園活化，陸續在此舉辦活動，期待吸引到阿里山的觀光客能把這裡當作停留點。

郭凱迪表示，今天活動內容由雲林縣全民國防教育協會理事長王伸元負責籌劃，怪怪貿易公司董事長廖英熙提供電動步槍等設備，並由環球科技大學軍事模擬研究社同學，帶領民眾如何著裝、射擊及受傷止血等操作；陸軍航空特戰指揮部也在現場設攤，讓民眾體驗身背傘包跳傘的感覺。（編輯：陳仁華）1101219

嘉義縣欣欣水泥森活園19日舉辦全民國防教育暨親子體驗教育活動，邀請環球科技大學軍事模擬研究社同學示範模擬步兵作戰訓練，吸引民眾參觀。中央社記者蔡智明攝 110年12月19日

嘉義縣欣欣水泥森活園19日舉辦全民國防教育暨親子體驗活動，陸軍航空特戰指揮部也到場設攤，帶領民眾模擬體驗身背傘包跳傘的感覺。中央社記者蔡智明攝 110年12月19日