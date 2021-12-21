高雄5專設幼兒園多年無增員 全教產指血汗

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全國教育產業總工會21日上午在立法院舉行「血汗專幼：給我人力 其餘免談」記者會，指出6都中唯獨高雄市無增置教保服務人員，高雄市公立專幼教保服務人員勞動條件差於各縣市專幼及附幼。中央社記者鄭清元攝 110年12月21日

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（中央社記者陳至中台北21日電）全國教育產業總工會今天指出，六都中只有高雄市多年未為公立專設幼兒園增加教保服務人員，教師一邊要顧孩子，一邊還要做行政，非常血汗。

全教產今天發出新聞稿指出，高雄市公立專設幼兒園（以下簡稱專幼，有別於國小附幼）目前剩下5園，招收人數都超過150人，依照「幼兒園行政組織及員額編制標準」，可以再增置教保服務人員2人。

全教產指出，目前包括台北市、台中市、桃園市、台南市、新北市，都於民國108年到110年間增加人力，六都中唯獨高雄市的專幼沒增加。

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全教產表示，沒有增加人力的專幼，堪比血汗工廠，在師生比1比15的情況下，教保服務人員一整天都沒有時間休息，密集照顧幼兒之餘，還要兼行政，每天都累垮。高雄市政府提升教保水平，建立友善優質的幼教環境，不要只呼口號。

近來多個教育團體都呼籲政府改善幼兒園師生比，全教產本月8日曾發出新聞稿，主張將小班調整為1比10，中班1比11，混齡班則依各年齡人數比例動態調整。教育部表示，會持續聽取各界意見，作為未來評估師生比的參考。（編輯：張雅淨）1101221