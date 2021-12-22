高中召開校務會議 教育部籲避開學生考試

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（中央社記者陳至中台北22日電）高中校務會議應有8%的學生代表，但學生往往因為升學等因素難以與會。教育部近期發函各校，提醒會議時間應避免與學生在校學習、考試、作息及其他重要活動時間衝突。

校務會議是決定校務發展、校園規劃和討論學生事務的重要場域，依照「高級中等教育法」第25條，學生代表不得少於成員總數的8%，且須經公開選舉產生。「高級中等學校校務會議組成及運作注意事項」則進一步指出，校務會議召開日期要納入行事曆，並盡量避免與學生的重要活動時間衝突。

台灣青年民主協會21日晚間在臉書發文指出，過去校務會議學生代表多由高1、高2學生出任，但近年許多學校設定年級保障，然而在訂定這學期末的校務會議日程時，卻選擇學科能力測驗前1、2天，導致高3學生難以參與。

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對此，教育部以文字回應中央社記者指出，已於近日發函高中職，呼籲各校規劃校務會議時間，宜參考教育部訂定的「高級中等學校校務會議組成及運作注意事項」相關建議，衡酌學校行事曆安排、實務運作需求、時間合理性及避免與其他重要時間衝突等因素，並可透過校內多元管道溝通討論後，作出妥適的規劃。

上述注意事項也規定，學校應於會議前15日公告召開日期、時間及地點，並於前7日公告議程、提案內容。會議中各種身分的成員，出席、發言、提案、表決等權益，都應受相同的保障。（編輯：李亨山）1101222