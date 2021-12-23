各地早晚有涼意 中南部高溫上看28度

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（中央社台北23日電）中央氣象局表示，今天中部以北、東半部地區及南部山區有局部、零星降雨，其他地區為多雲可見陽光天氣；溫度方面，各地早晚有涼意，白天高溫稍回升，中南部及花東甚至上看28度。

氣象局網站發布訊息指出，今天台灣附近風場以東北風為主，且仍有些中層水氣，中部以北、東半部地區及南部山區仍有局部、零星的降雨，其他地區為多雲可見陽光的天氣。

氣象局表示，各地早晚仍有涼意，低溫約攝氏17至20度，白天高溫稍回升，北台灣22、23度，中南部及花東約24至28度。

台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖仍有較強陣風，鄰近沿海地區並有較大風浪，從事海上作業或海邊活動的朋友請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，中南部地區位於下風處，擴散條件稍差，污染物稍易累積。

竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：謝雅竹）1101223