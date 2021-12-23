更多編輯台推薦新聞：
公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

各地早晚有涼意 中南部高溫上看28度

2021/12/23 08:25（12/23 09:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北23日電）中央氣象局表示，今天中部以北、東半部地區及南部山區有局部、零星降雨，其他地區為多雲可見陽光天氣；溫度方面，各地早晚有涼意，白天高溫稍回升，中南部及花東甚至上看28度。

氣象局網站發布訊息指出，今天台灣附近風場以東北風為主，且仍有些中層水氣，中部以北、東半部地區及南部山區仍有局部、零星的降雨，其他地區為多雲可見陽光的天氣。

氣象局表示，各地早晚仍有涼意，低溫約攝氏17至20度，白天高溫稍回升，北台灣22、23度，中南部及花東約24至28度。

台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖仍有較強陣風，鄰近沿海地區並有較大風浪，從事海上作業或海邊活動的朋友請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，中南部地區位於下風處，擴散條件稍差，污染物稍易累積。

竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：謝雅竹）1101223

延伸閱讀
25日起轉濕冷中部以北探10度 玉山合歡山有望降雪中南部高溫上看27度 留意日夜溫差天氣炎熱 雙北等11縣市防36度以上高溫北台灣防36度以上高溫 花東恆春半島有短暫陣雨
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族