疫情衝擊捐款 飛夢林家園培力逆風少年盼社會援助

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善慧恩社會慈善基金會11年來輔導超過2600名弱勢兒少，陪伴每一個少年度過最混亂無助的時刻，將他們從偏差行為中拉回正軌，然而受到COVID-19疫情衝擊，捐款減少經費短缺，盼社會大眾雪中送炭。（善慧恩基金會提供）中央社記者郭芷瑄傳真 110年12月23日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）輔導高風險家庭兒少的善慧恩基金會飛夢林家園，受COVID-19疫情衝擊，捐款減少，基金會發起「培力中心完備計畫」，希望社會大眾雪中送炭，陪伴少年們跨越逆境。

「當幫派組織、陣頭、犯罪集團都在強力徵人的時候，我們怎麼可能袖手旁觀」，善慧恩基金會社會資源發展處長呂淑琪向中央社記者表示，逆境少年來自高風險家庭，因親人家暴、用毒、入獄等因素，陷入了別無選擇的困境，與家庭和學校脫了勾，為了生存，容易逃學甚至進入幫派。

現在飛夢林青年咖啡任職的小剛，國一時家中變故，進入飛夢林家園，在家園輔導下，順利從國中畢業，取得中餐、烘焙丙級證照，在飛夢林青年咖啡工讀培力期間，受到朋友鼓吹離開，在基金會追蹤和鼓勵下，重回咖啡館工作，並從高職畢業，如今持續在咖啡館工作，還能擔任講師、到養護之家進行社區服務。

善慧恩基金會從2011年投入屏東地區的弱勢兒少與高風險家庭服務，2013年承辦「屏東縣飛夢林家園」，首創「學校中有家、家中有學校」，提供跨專業團隊服務，設有輔導員低度管理的「飛夢林青年宿舍」，以及提供工讀實做與社會適應的「飛夢林青年咖啡」。

11年間，善慧恩基金會輔導超過2600名弱勢兒少，陪伴每一個少年度過最混亂無助的時刻，將他們從偏差行為中拉回正軌。呂淑琪表示，飛夢林家園在5年內培育學員考取共78張專業證照，結案畢業生的升學率達到92.6%，大幅降低了兒少的中輟可能。

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飛夢林家園主任林鴻智表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊下，外界捐款大幅減少，今年7月才正式啟動的培力中心，經費出現嚴重缺口，培力課程與服務內容將被迫縮編。

林鴻智表示，為此，善慧恩基金會日前緊急發起「培力中心完備計畫」，目標擴大培力職種與服務案量，讓更多逆境少年勇敢做夢，盼社會大眾雪中送炭，陪伴少年們跨越逆境。（編輯：陳仁華）1101223