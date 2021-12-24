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照顧原民地區長者 111年31文健站擴增服務量能

2021/12/24 17:11
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（中央社記者楊淑閔台北24日電）原住民族委員會今天發布新聞表示，111年核定擴增31處文健站的服務量能，並增加原住民照服員共33人，此業務總預算達新台幣12億5800萬元，可照顧服務超過1.4萬名原民長者。

原民會指出，為提供原住民族地區及都會聚落429處文化健康站照顧服務，並考量文健站到站長者有增加的情形，111年核定增加31處文健站的服務量能，並增加原住民照服員共33人，總預算新台幣12億5800萬元，原住民照服員總計1200人，照顧原住民族長者超過1萬4000人。

除了預算、人力與站數增加，原民會說，15日已召開相關會議，跟全國縣（市）政府達成下述兩點共識，藉此深化文健站照顧品質及量能。

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首先，未來新聘照服員將以具備護理、營養、社工、丙級廚師證照者為優先進用，並持續鼓勵照服員取得族語認證、照顧及營養相關的專業證照、教育訓練等。

其次，為充實文健站營養照顧服務工作人力，確立未來文健站備餐原則，以新進照服員具備營養及丙級廚師證照者優先進用兼任備餐工作外，並鼓勵由長者組成志工團隊共同備餐，若是因為長者意願不高或志工難尋，則鼓勵得與鄰近文健站合作以減少照服員工作負擔。（編輯：陳政偉）1101224

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