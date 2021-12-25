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城市科大攝影比賽 金獎作品從關渡宮照見101

2021/12/25 16:18
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（中央社記者陳至中台北25日電）台北城市科技大學舉辦「城市50．榮耀關渡」攝影比賽，金獎得主潘桐鍚每天到關渡後山卡位，成功將關渡宮、台北101收在同一張照片中，傳達上天庇佑台灣、撫慰眾生的精神。

城市科大與台北攝影學會、好好計創意公司共同舉辦「城市50．榮耀關渡」攝影比賽，從近千件角逐作品中，挑出金、銀、銅獎。學務長陳尚蓉今天透過新聞稿表示，希望藉由攝影愛好者的鏡頭，記錄關渡瞬間美好片刻，見證永恆之美。

獲得金獎作品是潘桐鍚的「國泰民安」，他把位在台北西北邊的關渡宮，以及位於東邊的台北101，收錄在同一個鏡頭下，透過兩者之間景深，表現關渡宮源遠流長庇護人心的文化意象。

潘桐鍚為了取得完美成果，每天提早3小時到關渡後山公園卡位，他說，台灣各行各業受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，希望藉由「國泰民安」的意向，祈求上天護佑北投、庇佑全台灣。

銀獎作品為賴露釧的「金色大地」，呈現出田野中的金黃色稻穀，一串串結實纍纍的稻串隨風飄搖，一波波的稻浪隨風倒伏，顯現關渡平原的平靜之美。

城市科大即日起到民國111年1月7日在財經大樓2樓展示「城市50．榮耀關渡」所有攝影作品，相關資訊可參考學校網站。（編輯：陳政偉）1101225

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