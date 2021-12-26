校護張素連導入蝙蝠保育 帶領學童認識生命教育

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（中央社記者許秩維台北26日電）花蓮西富國小校護張素連除了照顧偏鄉孩子健康，更藉由蝙蝠保育議題，帶領學生認識生命教育，並結合校定課程，從教室走向社區，從友善蝙蝠校園擴大為蝙蝠友善社區。

教育部今天新聞稿指出，獲選為教育家部落格人物典範的張素連，30多年前自護專畢業後就任職於醫院的外科部門，她在工作中發現接受體外震波碎石的病患多來自水質欠佳、醫療資源缺乏的花蓮，那時她就希望有一天能去花蓮，幫助他們做好身體保健，免於疾病之苦。

將想法付諸行動的張素連之後從台北去到花蓮西富國小，從人滿為患的大醫院，轉而進入偏鄉小學擔任保健中心的護理師，她希望幫助小朋友認識自己的身體，進而知道如何保護自己，把身體照顧得更健康。

張素連提到，偏鄉孩子在健康上有許多問題，如頭蝨、視力、齲齒等，曾有孩子從小跟著媽媽吃檳榔而罹患嚴重蛀牙，她發現後帶著孩子往返就醫12次，再經根管治療才痊癒；她認為，「偏鄉孩子生不起病」，這些病如果沒有被根治，會影響他們一輩子。

有感於偏鄉孩子缺乏自信，更容易對自我充滿貶抑，無法看見自己的好，因此張素連努力募集外部資源與贊助，帶孩子走出偏鄉，進行校外教學，增廣見聞、強化自信。

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3年前，張素連偶然在校園裡發現一隻蝙蝠因為吃了含有農藥的昆蟲而死，她決定藉著蝙蝠保育議題，從生命教育著手，帶領學生尊重生命。剛開始孩子都害怕蝙蝠，但後來認識蝙蝠的好，逐漸產生保護使命感，要當「蝙蝠代言人」。

在張素連帶動下，學校也將保育蝙蝠理念融入校定課程，學生則從教室走向社區，說服稻農減少農藥用量以保護蝙蝠，並結合綠野香坡農村發展協會，推出「友蝠米」品牌，行銷在地農產品，從友善蝙蝠校園擴大為蝙蝠友善社區。（編輯：謝雅竹）1101226