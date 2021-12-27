新住民及子女破百萬等 十大新住民重大新聞公布

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財團法人台北市賽珍珠基金會27日舉行記者會，公布2021十大新住民重大新聞徵選結果，包括中央社的「徐國勇：新住民及子女破百萬台灣發展重要力量」及「攬才專法三讀修正鬆綁申請永久居留限制」等，盼能透過新聞讓大家更重視新住民議題。中央社記者郝雪卿攝 110年12月27日

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（中央社記者郝雪卿台中27日電）財團法人台北市賽珍珠基金會今天公布2021十大新住民重大新聞徵選結果，包括「新住民及子女破百萬」、「攬才專法三讀修正」等，盼能透過新聞讓大家更重視新住民議題。

台北市賽珍珠基金會連續5年舉辦十大新住民重大新聞徵選，今天在台中市私立嶺東科技大學舉行2021十大新住民新聞發布記者會，由賽珍珠基金會董事長尤英夫與嶺東科技大學副校長嚴貞共同主持。

尤英夫表示，這次新聞評選前5大新聞依序是中央社的「徐國勇：新住民及子女破百萬台灣發展重要力量」及「攬才專法三讀修正鬆綁申請永久居留限制」、桃園電子報「國教署協助新住民在台生活順利建置學歷認證服務」、自由時報「新台灣之子楊清文 維吉尼亞軍校學成歸國授階任官」、蘋果日報「新住民福利！設籍前懷孕生產遇急難可申請即時補助」。

至於第6到第10大新聞依序為聯合報的「移工變移民拚明年拍板」、中央廣播電台的「即日起開放外籍配偶及未成年子女入境 中港澳皆適用」、聯合報的「逾20萬外來人換新式統證 移民署：便民友善不容卡關」、聯合報「振興五倍券登場 新住民與永久居留者 逾15萬人受惠」、新頭殼「安心接種疫苗專案施行中 已有超過3千逾期停留外來者接種」。

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尤英夫表示，5年來新聞的演化，可以看出政府與社會已提升對於新住民族群重視；而新移民二代，也在各方面有傑出的表現，而這兩年來因為防疫的成功，及政府適時適宜的政策，許多優秀人才移民台灣，非常值得台灣人驕傲。

擔任評審委員的資深媒體人葉志雲表示，今年的評選是從各月分與新住民相關所有新聞彙整，並從全年度相關新聞遴選出40則重大新聞，最後由9名評審委員遴選出10大新住民新聞。（編輯：陳仁華）1101227