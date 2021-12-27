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鼓勵全國技能競賽得獎者 勞動部擬獎金加碼

2021/12/27 15:11
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（中央社記者張雄風台北27日電）為鼓勵全國技能競賽得獎者，總統蔡英文今天出席頒獎活動致詞時說，政府會像支持奧運選手一樣，支援技職選手出國比賽。勞動部表示，研議將獎金再提高，結果會在近日對外報告。

勞動部舉辦「第51屆全國技能競賽-金、銀、銅牌選手大會師」活動。全國技能競賽青年組共57職類、839名選手，及青少年組12職類124名，合計963名選手參賽，邀請金、銀、銅牌選手出席接受頒獎。

蔡總統致詞時表示，台灣技職教育有非常傑出的成績，2年前在俄羅斯的國際技能競賽拿下5金、5銀、5銅、23優勝；下一屆是2024年在法國，政府會像支持奧運選手一樣，有最好的後勤支持，幫助選手拿出傑出表現。

蔡總統說，技能選手最關鍵的貢獻，就是能運用技能協助社會解決問題；她以去年疫情口罩國家隊為例，口罩不單自己夠用，還能捐給國際上的好朋友；後來瑞芳高工也開始設置口罩製作暨機電整合類產線基地，讓學生一來學有所用、也能協助防疫。

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蔡總統期許，未來所有技職體系的學生，都能夠發揮自己的專業和能力，為社會解決關鍵的問題、改造環境，為台灣帶來進步。

勞動部長許銘春表示，這次技能競賽受到疫情影響，比賽期間長達2個多月，賽程也分地分流辦理；每名得獎者有獎牌、獎金，青年組金牌新台幣12萬元、銀牌6萬元、銅牌4萬元；青少年組金牌是2.4萬元，銀牌1.2萬元、銅牌8000元；已經指示主辦單位勞動力發展署希望將獎金再提高，有具體結果再向大家報告。（編輯：管中維）1101227

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