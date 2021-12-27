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傳併系剩1學院 崇右科大澄清未打算改回技術學院

2021/12/27 16:10（12/27 20:51 更新）
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針對媒體報導某科大擬合併僅存科系為1學院，恐被教育部要求更名回技術學院。被點名的崇右影藝科技大學27日表示，學校今年新生報到率逾9成，招生狀況良好，未打算再改回技術學院。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 110年12月27日
針對媒體報導某科大擬合併僅存科系為1學院，恐被教育部要求更名回技術學院。被點名的崇右影藝科技大學27日表示，學校今年新生報到率逾9成，招生狀況良好，未打算再改回技術學院。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 110年12月27日
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（中央社記者許秩維、王朝鈺台北27日電）媒體報導某科大擬合併僅存科系為1學院，恐被教育部要求更名回技術學院。被點名的崇右影藝科技大學校方今天澄清，招生狀況良好，也未打算改回技術學院。

聯合報今天報導，受少子化影響，北部某私立科大近日坦言招生不力，無法維持一校至少3個學院的編制，擬將僅存的4個科系併入同一學院。按教育部規定，若全校只剩1學院，得改名技術學院，這校恐創國內改名先例。

崇右影藝科技大學校方接受中央社記者訪問時表示，目前學校有3學院、11系，為了走向專業，其中7系與影藝較不相關，未來不再招新生，但學校還會向教育部申請成立新的影藝相關科系，教育部核准新系所前，仍有4系招生，且招生總額不變。

校方指出，學校今年新生報到率逾9成，招生狀況良好，崇右已轉型為科技大學，並未打算再改回技術學院。

教育部回應，如後續該校要改設為1學院，教育部會提技專校院設立變更及停辦審議會審議，將該校改名為技術學院，目前並未收到該校的申請。（編輯：管中維）1101227

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