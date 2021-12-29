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2022台灣燈會
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2022台灣燈會1/18

高市「台灣燈會防疫平台」整合多項服務 跨年夜開通

2021/12/29 10:22（12/29 11:06 更新）
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2022台灣燈會在高雄，高雄市政府開發全國首創「台灣燈會防疫平台」，兼具防疫實聯、交通、活動、消費等服務，將於跨年夜正式開通。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 110年12月29日
2022台灣燈會在高雄，高雄市政府開發全國首創「台灣燈會防疫平台」，兼具防疫實聯、交通、活動、消費等服務，將於跨年夜正式開通。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 110年12月29日
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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）2022台灣燈會在高雄，高市府開發全國首創「台灣燈會防疫平台」，兼具防疫實聯、交通、活動、消費等服務，將於跨年夜正式開通。前20萬名註冊並選購「五行暢遊碼」，加送小提燈。

高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，為滿足民眾於2022台灣燈會期間的防疫、交通、活動及消費等需求，市府開發全國首創「台灣燈會防疫平台」。

跨年夜開始，在高雄跨年現場或電視機、手機螢幕前的民眾，31日晚間7時起，拿出手機掃瞄出現在電視、MOD、Hami Video、LINE TODAY、Yahoo TV等多媒體裝置平台或跨年現場看板的QR Code，至「台灣燈會防疫平台」完成線上註冊，就可取得專屬「燈會碼（QR Code）」。

另取得個人燈會碼後，在「台灣燈會防疫平台」上選購新台幣99元「五行暢遊碼」，就可在24小時內無限次搭乘高雄捷運、輕軌、高雄市公車，並享2次渡輪及YouBike前30分鐘免費優惠，前20萬名再加送虎爺小提燈「大吉虎」。

觀光局表示，「大吉虎」是2022台灣燈會小提燈，由交通部觀光局委託設計，將傳統虎爺威猛外型轉變成外表圓滾、溫和且平易近人的可愛樣貌；祭祀虎爺的供品也做成可愛配件，充滿療癒感。

觀光局並指出，高雄市長陳其邁將贈送就讀於高雄市國小及幼兒園的每名學童，1人1份「大吉虎」小提燈，讓學童開心過年。交通部觀光局也於元宵節當天，在2個燈區限量發送。（編輯：黃世雅）1101229

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