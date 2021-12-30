輔英科大校長遴選遭質疑 校方：時程較急迫

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（中央社記者陳至中台北30日電）私校工會近日發函教育部，質疑輔英科技大學校長遴選程序有瑕疵，教師代表未經投票選舉。校方解釋，這次遴選是因校長辭職，作業時程較急迫，但都有依規定辦理。

輔英科大網站於11月23日公告，正式徵求第5任校長候選人，但中時新聞網今天報導，校內教師透過私校工會，質疑遴選委員會中的教師和行政人員代表，沒有依往例經由各單位「投票」產生。

教育部表示，12月23日收到私校工會反映輔英科大遴選爭議，已於日前發函請校方說明。校方回函解釋，遴選作業都依照「輔英科技大學校長選聘及解聘辦法」辦理，這次遴選是因前校長辭職，為避免空窗，作業時程較為急迫，因此未沿用第4任校長遴選的校內委員推薦方式，而是由董事會轉請各單位推薦。

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輔英科大校方指出，各單位已於11月8日將推薦名冊檢送董事會，其中教師代表由各學院各自辦理推薦作業，每學院推薦3人；行政人員代表由人事室將符合資格者簽請校長，校長依部門、資歷、性別考量勾選3人；附設醫院代表則由院長圈選3人。

教育部表示，依照大學法第10條第1項，私立大學校長由董事會遴選，報請教育部核准聘任。對於私校工會質疑教師代表未經「投票」，教育部回應，根據「輔英科技大學校長選聘及解聘辦法」第4條，教師代表由董事會自專任教師遴選。（編輯：管中維）1101230