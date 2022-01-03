立委促重視學生環境權 校園設置光電須先護樹

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時代力量立委陳椒華（中）3日上午在立法院舉行「台中特教學校設光電毀樹，學生環境權誰來維護？」記者會，呼籲興建光電設施應先維護校園樹木，相關單位應重視學校同仁及學生的環境權。中央社記者鄭清元攝 111年1月3日

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（中央社記者范正祥台北3日電）時代力量立委陳椒華接獲陳情，質疑台中特殊教育學校因興建光電設施而有約50棵樹遭破壞。她今天開記者會，呼籲重視學生環境權，將提案要求規範學校設置光電須先護好校園樹木。

陳椒華於立法院召開記者會，指出去年8月台中特教學校為興建光電設施而大規模破壞校園樹木，她也關切教育部體育署擬定的「學校設置太陽能光電風雨球場作業參考模式」及「學校設置太陽能光電球場指引」等規定是否有未盡之處。

陳椒華表示，推廣綠能，也要保護樹木。她批評，台中特教學校興建光電設施，為施工方便無預警修剪樹木約50棵，對學子而言是環境教育與生命教育最壞示範，教育部、經濟部、學校及光電業者應重視學生環境權，避免再發生類似情形。

與會台灣護樹協會執行長林裕翔表示，護樹團體不是反對太陽能光電，而是反對用嚴重影響環境的方式設立光電。台灣護樹協會多年來常接到學校教師或附近民眾投訴校園的樹遭到學校亂砍，他呼籲學校應教導學生，愛護環境、愛護樹木。

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台中特教學校校長邱進興今天出席記者會說明，合約中有規定必須依照台中市政府所訂相關辦法修樹、移樹，但爭議出在廠商沒有依照規定修樹，目前已走仲裁程序，趕快進行補救。

經濟部、教育部、台中市政府今天都有派員出席記者會了解此案。與會經濟部能源局科長顏為緒指出，政府對於校園設置光電設施一事，早在2年前就已有定調，「第一階段先處理好樹木問題」；台中市政府教育局股長陳胤成也表示，「以照顧好樹木為第一優先」。（編輯：黃國倫）1110103