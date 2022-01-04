勞資爭議法律扶助修正 申請人月收入不得逾7萬

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（中央社記者吳欣紜台北4日電）勞工遇到勞資爭議進入訴訟階段時，可向勞動部申請法律及生活扶助，為讓法扶資源可以挹注弱勢勞工，勞動部近日修正相關規定，限定申請人月收入不得逾新台幣7萬元。

勞資爭議法律及生活費用扶助辦法在民國100年上路，提供勞工遇到未獲得工資、加班費、中止勞動契約等勞資爭議時，可以申請勞動事件處理期間必要生活費用、勞動事件必要費用扶助等。

勞動部勞動關係司司長王厚偉告訴中央社記者，勞資爭議法律扶助當初設立是為了扶助特定對象，以勞工為主，因此有別於一般法扶限定中低收入戶的條件，當初是規定申請人月收入逾8萬元或是資產總額超過300萬元者，不得申請法律扶助。

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王厚偉表示，經過內部檢討，原本限定申請人月收入不得逾8萬的門檻後來又降為7萬5000元；為了讓法扶資源可以更有效利用、挹注更弱勢勞工，近日再公告修正將門檻降為月收入不得逾7萬。

王厚偉說，根據統計，近年每年約扶助3000件勞資爭議案件，主要爭議項目為未獲得工資、加班費、中止勞動契約等，每年總計幫勞工追回3.4億元至3.7億元相關費用。（編輯：唐聲揚）1110104