歲末尾牙旺季 陳時中籲落實戴口罩、洗手、實聯制

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北7日電）COVID-19本土疫情升溫，時逢歲末尾牙旺季，疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，沒有限制尾牙活動，但非必要少參加，參加要落實戴口罩、勤洗手，且一定要實聯制。

桃園機場發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案，相關人員已有12人確診，其中11人暫列為群聚，且疫情已從桃園機場燒進社區。

媒體今天在中央流行疫情指揮中心記者會提問，目前正值尾牙旺季，甚至有企業舉辦跨縣市尾牙活動，是否有限制或呼籲。

陳時中說，對於尾牙活動，指揮中心只有呼籲、沒有限制，沒有飲食時盡量戴口罩，並且勤洗手，現場也要備有乾洗手供眾人使用。

陳時中也強調，參與相關活動一定要實聯制，指揮中心會要求落實。他也呼籲，若非必要，盡量少參加相關活動。

媒體也提問，高雄市啟動醫院加嚴管制措施，如暫緩非必要的健檢等。陳時中表示不反對，暫停非緊急醫療處置，將COVID-19醫療緊急應變先做好較重要。

陳時中說，國內醫院住院占床率逾8成很常見，若恢復專責病房開設，可能對其他醫療處置產生排擠，他也請民眾見諒，否則等到疫情升溫、有醫療需求時才整備，社會壓力會更大。

陳時中也提到，目前世界疫情仍處於高峰期，近期也有大量入境人潮，對整體防疫形成壓力。

陳時中也說，防疫旅館只要基本感控措施守得好，即便入境人數增加，壓力還不會那麼大，而防疫旅館體檢作業也會持續進行。

媒體詢問，台北市長柯文哲稱防疫旅館體檢3月才完成太晚。陳時中說，防疫旅館檢查是由地方政府管理，若覺得慢，地方政府可自行做快一點，若有需要，指揮中心會盡量協助。

陳時中也說，明天起機場會啟動護理志工隊，在機場巡邏協助檢視零接觸等感控措施是否落實，可減少交叉感染機會。

媒體另提問，即將登場的大學學測，若考生不幸確診不會安排補考，以及有學校測試遠端視訊教學，寒假是否會延長。

陳時中說，補考與否非指揮中心決定，教育單位會就衡平性與專業性考量，若有需要可與指揮中心討論；測試視訊教學屬超前部署，指揮中心不反對。（編輯：唐聲揚）1110107