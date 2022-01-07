春節前水產批發漲3% 漁業嘉年華網購滿3千抵3百

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）漁業署今天表示，去年12月29日到今年1月4日的水產批發市場均價，比前一個春節前同期上漲3%，屬合理波動；即日起到25日，到「漁業嘉年華」採購免運費外，單筆滿3000元現折300元。

春節接近，民眾擔心水產品行情是否上漲，又希望能買到優惠價。漁業署今天趁勢召開「漁業嘉年華新春年節辦年貨」記者會，由漁業署署長張致盛做出以上表示，並首度推出結合自動販賣機銷售加熱即時國產年菜新方案。

對於民眾關心春節前水產品價格波動情況。他說，去年12月29日到今年1月4日這一週（本期），漁業署統計12種水產的批發市場交易均價每公斤新台幣112.2元、到貨量2023公噸，對比前一年節前同期（110年1月8日到1月14日）（前期）為108.9元，貴3.3元、上漲3%，漲跌幅在5%以內，為合理波動。到貨量多278公噸、增16%。

廣受歡迎的文蛤，本期每公斤89.3元，比上期94.7元便宜5.4元、跌幅5.7%。白蝦本期每公斤195.3元，比前期217.4元便宜22.1元、跌幅10.2%，而產地的池邊價每公斤已213.3元，比上週（去年12月30日到今年1月5日）的199.5元上漲6.7%，主因是火鍋需求增加所致。

魚的部分，龍虎斑本期每公斤208.4元，比前期181.7元貴26.7元、漲幅14.7%。黃臘鰺本期每公斤144.2元，比前期137.8元貴6.4元、漲幅4.6%。人人愛吃的海撈白鯧本期每公斤249.7元，比前期的388.1元便宜138.4元、跌幅35.7%。金目鱸本期每公斤98.3元，跟前期的99.4元差不多。尼羅紅魚本期每公斤81元，比前期的72.1元貴8.9元、漲幅12.3%。另進口鮭魚本期每公斤217.4元，比前期漲19%。

張致盛說，春節圍爐，水產品是採買熱門食材，因應疫情讓國人消費改為網購，加上石斑魚、午仔魚等從外銷轉內銷調整，漁業署強化推動產銷履歷，並辦理「漁業嘉年華」、「鱻魚購」網購平台，去年賣出新台幣1.4億元。

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他並說，迎接春節到來，「漁業嘉年華」再推出春節檔期，號召18家產業團體、推出超過70組鮮漁產品組合及海味零嘴，並首次推出加熱即時海味年菜，不僅能吃好魚、過好年，且從今天起到25日，單筆消費滿3000元、現折300元，售完為止，呼籲民眾把握時機。

漁業署表示，此次新春年節辦年貨活動，首度媒合漁會與凱達大飯店業者合作，推出加熱即食年菜組，除可宅配到府，首次在北部13處，透過自動販賣機同步自7日起販售。這些地點包含板橋捷運站、輕軌紅樹林站、三總松山分院等3處，以及雙北、桃、竹共10處社區。（編輯：陳政偉）1110107