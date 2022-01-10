立院排審私校退場條例 教團籲嚴審並回歸公共化

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（中央社記者許秩維台北10日電）全教總和高教工會今天表示，立法院臨時會將私立高級中等以上學校退場條例排入議程，呼籲國會嚴審，確保退場條例回歸公共化精神，堅決反對「假退場、真圖利」。

全國教師工會總聯合會與台灣高等教育產業工會今天發表聯合聲明指出，私校退場攸關社會公義與師生權益，呼籲朝野委員為全民公產把關，確保私校退場條例回歸「公共化」精神，讓國家挹注到私校的公共資源與資產，在未來退場過程中，得以真正回到公共教育領域。

為確保私校退場的公共性，避免退場條例成為圖利特定人士的後門，全教總與高教工會要求退場條例中的慰助金發放應包含「預警」學校的非自願離退教職員，「退休慰助金」要比照資遣慰助金；並增列「將全部財產捐贈政府、退場基金、公校」作為解散方式，也就是「先捐贈，再解散」。

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另外，全教總與高教工會提到，退場條例實施前已全面停招停辦但還未解散的學校，應準用退場條例各條規定；而專案輔導學校不得改制、改辦、合併；退場審議委員會與查核小組應增置教師組織與學生代表。

全教總與高教工會提醒，私校退場茲事體大，審議中的退場條例版本內容殊異，在朝野協商時，可能出現相互妥協與利益交換的情況，若最後通過的版本無助於落實公共性，全教總與高教工會建議臨時會不應輕率通過退場條例，以確保教育公共性與師生權益。（編輯：張雅淨）1110110