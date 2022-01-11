提升綠電占比 能轉盟盼友善公民參與機制

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（中央社記者張雄風台北11日電）為拚綠電占比提升，民間能源轉型推動聯盟今天說，希望政府對申請公民與商業電廠訂不同回饋金和資本額，以最有利標取代價格標；另盼地方盤點已廢棄學校，以設公民電廠為優先。

民間能源轉型推動聯盟舉辦「公有屋頂缺公民 能源轉型不可行」記者會，會中提到經濟部長王美花日前表示2025綠電占比恐無法達標，能轉盟呼籲加強公民參與機制、盤點可運用的場域並以設立公民電廠為優先。

主婦聯盟基金會資深主任吳心萍以台北市第一座以公有屋頂為基地的公民電廠「干豆好」為例，NGO所持有收益的9成都拿來做能源教育，截至2020年的教育回饋金已達5萬8804元；公民電廠的在地性、公益性是商業電廠沒有的。

荒野保護協會能源議題組副組長劉峻儒指出，少子化之後各地方可能都會有廢棄學校，希望地方政府盤點後釋出，給有意設置公民電廠的團體申請，而設置公民電廠應做為該場地認養或出租的優先條件。

劉峻儒提到，偏鄉若能爭取綠電、公民電廠設置，如廢棄學校、活動中心等，讓在地居民有參與機會，偏鄉社區能成為綠能、低碳社區；台電對於100KW以下的小型案場若遇到饋線不足的情況，應優先提供併網協助。

台灣再生能源推動聯盟主任周正履舉國外案例，歐盟很早就規劃將公民納入電力市場，預計2050年有高達45%的能源需求由公民電廠供應；另外如日本京都鼓勵公民參與，設立公民電廠及商業電廠有不同的評比機制，更講究計畫的公益性質與在地社群的連結。

周正履呼籲教育部會同能源局，以最有利標取代價格標，建立以綠能教育為目標的標租範本供各級學校使用；教育部也應提出相關獎勵辦法，鼓勵學校設立公民電廠。

綠色公民行動聯盟研究員陳詩婷表示，經濟部更應該訂定明確政策目標，完整的跨部會整合機制，如營建署應該統一認定違建屋頂開放設光電的認定標準、方法。

另外，陳詩婷表示，屋頂光電是高度分散的發電系統，縣市應該訂自身的目標，設示範計畫，目前只有雙北有公民電廠示範案、雲林2018年有補助，其他地方都沒有。（編輯：管中維）1110111