2萬家農地違章工廠將被斷水斷電 環團籲確實執行

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（中央社記者張雄風台北11日電）工輔法修法後規定，未納管的農地違章工廠將在今年3月20日後被斷水斷電，目前仍有超過2萬家。地球公民基金會今天呼籲全民連署並監督經濟部確實執行。

「工廠管理輔導法」於2019年修正後規定，今年3月20日後，屬於2016年5月20日（總統蔡英文上任）前的既有低污染農地違章工廠，若沒有依法納管，就會被斷水斷電。

經濟部統計，全台4.5萬家既有農地違章工廠，目前已有1.4萬家業者申請納管、7000多家取得特登，但尚有2萬多家未申請納管。地球公民基金會山林國土組研究專員賴沛蓮認為，過去這些廠商已有轉型機會，因此呼籲經濟部在期限一到就執行斷水斷電。

地球公民基金會今天召開「全民連署320農地違章工廠如期斷水斷電」記者會，邀請全民連署監督經濟部，在3月20日後就依法將未納管廠商斷水斷電。

地球公民基金會山林國土組研究專員蔡佳昇表示，經濟部彙整「2019年未登記工廠清查報告」及各地陳情舉報，截至去年底，統計1640家待查處的新增建農地違章工廠清單，地方政府已經查處了1443家，約占經濟部待清查名單的88%。

蔡佳昇指出，地方每年平均查處700家農地違章工廠，換算2萬家未納管廠商約需要28年；政府應善用每年所收到的新台幣21億元納管輔導金，編排更多查處、輔導人力。

另外，蔡佳昇指出，彰化縣埔心鄉某鑄造廠被周遭居民檢舉後，得到縣府回覆「該廠商已申請納管」；明明是必須轉型、遷廠或關廠的中高污染廠，卻以「低污染」名義申請納管，以「申請納管中」狀態成為中高污染稽查的漏網之魚，還規避了「區域計畫法」的裁罰。

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蔡佳昇引用經濟部公開資訊，處於「申請納管中」而無法斷電的廠房，就占稽查後為非法廠商總量的23.3%。

地球公民基金會山林國土組研究專員吳沅諭表示，未納管的違章工廠應將廠商名稱、工廠地址、負責人與行業別等，放置網路公開平台公示；經濟部並應同時彙整給合法廠商與銀行，告知這些違法工廠隨時會被地方政府拆除或斷水斷電，提醒與未納管工廠商業往來的風險。（編輯：張雅淨）1110111