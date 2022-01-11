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基隆關查獲電子煙彈9906盒 市價達600萬元

2022/1/11 21:08（1/11 21:21 更新）
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財政部關務署基隆關11日表示，查獲夾藏進口電子煙品大案，共搜出含尼古丁煙彈9906盒。（基隆關提供） 中央社記者吳佳蓉傳真 111年1月11日
財政部關務署基隆關11日表示，查獲夾藏進口電子煙品大案，共搜出含尼古丁煙彈9906盒。（基隆關提供） 中央社記者吳佳蓉傳真 111年1月11日
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（中央社記者吳佳蓉台北11日電）財政部關務署基隆關今天表示，6日查獲一宗違規夾藏大量電子煙相關產品的案件，進口人試圖以進口雜貨方式闖關，但仍遭緝獲，共找出含尼古丁煙彈9906盒，換算市價約新台幣600萬元。

基隆關今天透過新聞稿呼籲，國內尚未開放電子煙相關產品進口，民眾從國外輸入、販賣含尼古丁的電子煙彈、煙油，屬於違法行為，依據藥事法規定可處10年以下有期徒刑，並得併科1億元以下罰金。

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基隆關表示，先前就已多次查獲電子煙相關產品，本月6日又再緝獲大案，有2批以併櫃方式進口的雜貨，經拆櫃進倉後，被核定為應查驗貨品。關員實際查驗時，先在其中一批貨物中查到未申報的電子煙煙彈5400盒，進而又在另一批貨物中找到電子煙煙彈4506盒。

基隆關指出，此次合計一次緝獲9906盒含尼古丁煙彈，數量龐大，換算市價約600萬元，已將進口人按規定移往衛生主管機關調查，呼籲民眾、商家，不要自行從國外購買進口電子煙相關產品，以免觸法受罰，也避免尚未開放進口的電子煙品流入國內，損害民眾健康。（編輯：林興盟）1110111

財政部關務署基隆關11日表示，查獲進口電子煙品大案，數量合計9906盒，換算市價約新台幣600萬元。（基隆關提供）中央社記者吳佳蓉傳真 111年1月11日
財政部關務署基隆關11日表示，查獲進口電子煙品大案，數量合計9906盒，換算市價約新台幣600萬元。（基隆關提供）中央社記者吳佳蓉傳真 111年1月11日
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