物價漲 消基會籲政府調高綜所稅免稅額、加強稽查

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消基會12日召開記者會表示，政府為軍公教加薪4%，帶動國內調薪，但若一波波物價上漲，可能也會吃掉薪資漲幅，呼籲調高綜所稅各類免稅額、加強查察產業物價波動等因應。（消基會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年1月12日

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（中央社記者楊淑閔台北12日電）消基會今天表示，疫情可能不是物價上漲的主因，看似以軍公教加薪4%帶動國內調薪，但若一波波漲價恐會吃掉調薪幅度，呼籲調高綜所稅各類免稅額、加強查察產業物價波動等因應。

消費者文教基金會今天召開「籲調控關稅、貨物稅和綜合所得稅因應物價漲不休」記者會。

消基會於會中揭露，行政院責成法務部召集各部會組成稽查小組，截至4日已查24家連鎖品牌餐飲業者，從進貨資料發現，「進口牛肉、本土豬肉、本土雞肉、食用油、加工火鍋料」5類漲最多，呼籲政府應緊盯物價。

台大國際企業學系暨研究所教授盧信昌說，政府為軍公教加薪4%，帶動國內調薪，但是若一波波物價上漲，可能也會吃掉薪資漲幅，並建議掌握未來綠電、零碳排等趨勢發展，也可能會讓生產成本上升，使物價上漲。

消基會秘書長徐則鈺說明，主計總處10日發布2021年前11月全體受僱員工每人每月經常性薪資平均新台幣4萬3138元，年增1.86%，總薪資平均5萬5819元，增加2.95%；但剔除物價因素後，實質經常性薪資則為4萬1391元，年減0.05%，是2017年、近5年以來首度出現負成長，代表民眾實質購買力下滑。

消基會董事長黃怡騰說，建議政府除了凍漲水、電、瓦斯等費率，應調高綜合所得稅各項免稅額，以紓緩全民生活壓力，並可考量對金字塔頂端者量能課稅、對貧窮線正負差10%者免稅。

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他並說，疫情可能不是漲價的主要原因，消基會發現主計總處發布的2020年消費者物價指數和躉售物價指數，年增率多為跌勢，2021年才轉為漲勢；呼籲政府加強查察，杜絕趁機哄抬、超漲或囤積貨品，並應釐清目前的漲價趨勢是否為正常市場機制，或是業者為了填補疫情期間生意減少的損失而做的操作。

他還說，政府應定期公布品項、成立專案小組嚴格監控中下游商品價格如實反應下降的稅賦，並成立專線接受中下游產業的反應或申訴，公會也應協助勸導相關產業如實調整價格，並公布「不漲價企業」名單，爭取消費者支持、促進物價合理。（編輯：張芷瑄）1110112