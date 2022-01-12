貢獻天文教育24年 成大教授蘇漢宗獲小行星命名

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中央大學鹿林天文台將2006年發現的小行星命名為「蘇漢宗小行星」，已獲國際天文學聯合會（IAU）審查通過，天文台長林宏欽（左）12日在成大物理系歡送會中，頒贈「蘇漢宗小行星」銘牌給教授蘇漢宗（右）。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月12日

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（中央社記者張榮祥台南12日電）成功大學物理系教授蘇漢宗將在2月1日退休，中央大學鹿林天文台將2006年發現的小行星命名為「蘇漢宗小行星」，表彰蘇漢宗24年來持續翻譯「每日一天文圖」天文科普教育的貢獻。

中央大學鹿林天文台長林宏欽今天在成大物理系歡送會中，頒贈「蘇漢宗小行星」銘牌給蘇漢宗。「蘇漢宗小行星」的命名，已獲國際天文學聯合會（IAU）審查通過。

成大今天發布新聞稿指出，編號596996的「蘇漢宗小行星」，由林宏欽和現任美國馬里蘭大學博士葉泉志於2006年8月27日共同發現的，這個主小行星帶上的天體，軌道半長軸為2.812天文單位，約4.2億公里，公轉週期為4.717年。

蘇漢宗熱愛天文，1997年起徵得美國「每日一天文圖」（Astronomy Picture of the Day，簡稱APOD）負責人同意後，在成大物理系設立APOD中文分站，持續翻譯天文圖片與知識。網站每天登載一張天文相關相片，再以簡約文字解說，內容大眾化。

透過APOD成大物理系分站翻譯，讓海內外華人區許多學子與天文愛好者受益無窮，跨越語文障礙，吸收天文訊息與新知。

此外，蘇漢宗也是福衛二號衛星高空大氣閃電影像儀（簡稱ISUAL）的主要領導學者，從1998年任務開始至2017年任務結束，和成大教授許瑞榮共同領導團隊執行任務，且有多篇重要論文發表，包含一篇「自然」（Nature）期刊論文，使高空大氣閃電影像儀任務成為近年來大氣電學領域最成功的任務之一。（編輯：郭諭儒）1110112