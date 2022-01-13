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確診聯邦銀行員足跡出爐 曾到新竹用餐採果
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聯邦健行分行累計14人染疫 陳時中下午說明

2022/1/13 10:18
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（中央社記者余曉涵台北13日電）國內本土疫情延續，除了台北市又新增1名護理師確診，且與聯合醫院中興院區無關外，聯邦銀行健行分行群聚案截至今天上午已經累積14人染疫，疫情指揮中心指揮官陳時中下午2時記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，昨天晚上台北市又新增一名護理師確診案例，指揮中心表示，這一名北部本國籍30多歲女性護理師，1月11日出現發燒、喉嚨痛及肌肉痠痛症狀，以為是COVID-19疫苗接種後反應，今天因工作定期採檢後檢出陽性，詳細疫調狀況，預計下午記者會將會同步說明。

除此之外，桃園疫情擴大，中壢區聯邦健行分行昨天晚間新增9名員工確診，今天早上桃園市長鄭文燦宣布再增2名確診個案，包含銀行員工家屬，總計目前已經累積14人染疫，將成為今天記者會的焦點。

指揮中心也呼籲，若民眾曾於今年1月4日至12日期間至中壢聯邦銀行健行分行洽公、與行員有接觸，或與附近社區足跡有重疊，應請進行自我健康監測。

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指揮中心表示，若進行自我健康監測民眾於1月26日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至社區採檢站或各指定採檢院所，接受採檢及評估。

另外，國內仍有不少民眾尚未接種COVID-19疫苗，世界衛生組織（WHO）今天也表示，相較於Delta變異株，Omicron變異株引發的病症較不嚴重，但對未接種疫苗者而言仍特別危險。（編輯：卞金峰）1110113

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