十鼓擊樂團推新作 「明池-池中劍」4月回歸

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（中央社記者余曉涵台北13日電）受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，原本預計在去年6月上演的十鼓擊樂團「明池－池中劍」，將改為今年4月登場，共計6場次，每場限量925席。

十鼓擊樂團創作全新「明池－池中劍」劇目原定去年6月份上演，但因疫情取消，預計改為今年4月15日到24日在力麗馬告生態園區明池水劇場演出，共計6場次。

負責銷售門票的雄獅旅遊發出新聞稿表示，這次演出選在海拔1250公尺的明池森林遊樂區，四季景緻變化分明，甚至早、中、晚的光影變化更是顯見，搭配4月盛開的大島櫻及悠游於水面上的黑天鵝點綴於周邊，呈現不同的視覺饗宴。

雄獅旅遊指出，欣賞完表演之後，若想順道造訪明池周邊景點的旅客，除了可抓住最後賞櫻的機會外，更可欣賞到千元鈔票裡的七葉一枝花，此外，台灣蕨類植物約有700多種，其中的100種更可於明池看到。

至於臨近的棲蘭神木園區，有著「亞洲最大神木園」之稱，園區內擁有近百棵、超過千歲的台灣扁柏及紅檜，是台灣相當珍貴的森林景觀之一。

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十鼓文創經理江逸芹表示，十鼓擊樂團創作全新「明池－池中劍」劇目，將明池湖筆、墨、山水概念融合，在動作編排上有許多大型肢體動作，呈現如書法揮毫般的意象，也特別將舞台搭建於水面下，團員表演中所激起的水波及水花，皆為演出一部分，配合4月份的明池雲霧飄渺，霧氣環繞的天然環境，彷彿替表演增添一層濾鏡，相信會是獨一無二的環境劇場，一定能帶給觀眾有別以往的視覺體驗。

雄獅旅遊表示，獨家販售「明池－池中劍」票券，每場次限量925席，每席售價新台幣1500元起，4月15、16、17、22、23、24日共計6場次演出。（編輯：管中維）1110113