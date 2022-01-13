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丟廢棄物摸黑迷路 車撞電線桿漏餡遭警送辦

2022/1/13 17:59
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（中央社記者張榮祥台南13日電）1輛貨運曳引車今天凌晨行經台南市六甲區，擦撞電線桿後停在路旁，警方獲報調查發現，現場一共有2輛貨運曳引車載滿營建混合廢棄物準備隨地棄置，2名司機訊後遭送辦。

台南市政府環保局稽查人員告訴中央社記者，這輛貨運曳引車今天凌晨行經六甲區，因擦撞電線桿停在路旁，路過民眾主動通報。轄區麻豆警分局獲報警員趕往查看，現場除事故意外貨運曳引車，還有另輛貨運曳引車，兩車都載滿營建混合廢棄物。

警方通知環保局稽查人員到場，發現34歲李姓、44歲張姓司機兩人準備將滿載的營建混合廢棄物非法棄置。訊後依違反廢棄物清理法告發，並移送台南地檢署偵辦。

環保局表示，2車廢棄物疑分別來自苗栗、南投，雙方透過車用無線電連絡在台南市會合，其中1輛因迷路及路況不熟擦撞電線桿。

由於2名司暗深夜摸黑到南部偏遠區域，隨車未持有事業廢棄物產生源及處理地點證明文件，也無法出具合法廢棄物清理許可文件，合理懷疑是載運非法事業廢棄物。（編輯：孫承武）1110113

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