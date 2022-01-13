遭糾正校長與教授溝通欠妥 國北教大：與事實不符

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北13日電）監察院今天表示，國北教大校長與教授溝通欠妥，造成其心生恐懼，因此糾正國北教大；國北教大澄清，監察院報告部分與事實不符，且未事先向學校查證，造成大眾誤解。

監察院今天發布新聞稿指出，國立台北教育大學去年召開教評會，因校教評委員質疑校長安插人馬，校長因此到該委員研究室「溝通」，但溝通方式、時間及地點都欠妥適，造成教授心生恐懼，監察院因此糾正國北教大。

國立台北教育大學發布新聞稿澄清，校長進教授研究室前有敲門且經教授回復後開門始進入，並無強行闖入，監察院調查報告及教育部訪視報告，也無校長等3人恐嚇教授的證明內容；針對學校學務長及主任秘書等2人被教授貶損名譽一事，已於110年5月循司法途徑向該教授提出刑事告訴。

國北教大指出，監察院調查報告部分內容似與事實嚴重不符，並「倒果為因」，錯指校長等3人造成媒體大幅不利報導，影響校譽；為維護學校校長等3人權益及學校百年聲譽等，國北教大鄭重提出申復理由，陳請教育部明鑒並協助伸張正義，有效遏止不肖教師爆料誣控等有損師道的行為。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於監察院去年11月11日調查報告糾正國北教大校安通報、三級教評會等相關行政作業程序未臻完善，國北教大提到，其中所稱「陳校長刻意安插自己人馬」部分，經歷次查證均與事實不符；其餘有關行政作業相關程序宜檢討部分，學校當遵辦並立即著手進行檢討改善。

國北教大表示，有關媒體移花接木烏龍報導國北教大教授遭校長言語恐嚇造成身心恐慌，經監察院糾正的不實情事，並未事先完整向學校查證，造成社會大眾誤解、以訛傳訛，學校深表遺憾。（編輯：陳政偉）1110113