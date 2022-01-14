政府撥補、投資績效佳 勞保破產年限延後

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勞動部14日公布最新勞工保險精算報告，由勞動保險司長陳美女（中）、勞工保險局長鄧明斌（左）及勞保基金運用局長蘇郁卿（右）說明，報告指出基金累積餘額轉為負值年度是2028年，較上次精算延後2年，潛藏負債則為新台幣11.05兆元。中央社記者吳欣紜攝 111年1月14日

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（中央社記者吳欣紜台北14日電）勞保最新精算報告出爐，破產年限延後至2028年。勞動部今天說，近年基金投資報酬收益率高，投資精算參數由3.5%調高至4%，加上政府累積撥補新台幣720億元，延後破產年限。

勞工保險條例施行細則第26條規定，勞工保險的財務狀況至少每3年應精算一次。勞動部今天公布最新勞保精算報告，基金累積餘額轉為負值年度是2028年，較上次精算延後2年，潛藏負債則為11.05兆元。

勞保破產年限延後，勞保局長鄧明斌接受媒體聯訪指出，受惠於基金近年運用投資績效好，加上政府持續撥補累積了720億元，精算團隊微調報告的精算參數，包含投資計算參數從3.5%調至4%、年金選擇率從80%調到90%等。

鄧明斌也提到，「數字會說話」，107年當時精算報告估算，110年底基金餘額為6200多億元，但實際基金餘額為8200多億元，顯示上次精算有些參數沒有貼近變動，才有這2000億元的落差，影響實際基金用罄年限。

而精算負債增加，主要是因被保險人投保年資、投保薪資，及選領老年年金人數增加，加上過去3年實收費率小於平衡費率，收費不足給付成本所致。

對於精算報告最後結論提到「制度改革有其必要，時間更迫在眉睫」，勞動保險司長陳美女表示，勞保年金攸關58萬個投保單位及千萬勞工，政府也持續撥補中，關於勞保年改將持續聽取各界意見。（編輯：管中維）1110114