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汽油17日起漲6角 95無鉛每公升30.7元

2022/1/16 12:12（1/16 12:39 更新）
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台灣中油公司表示，17日起汽油調漲0.6元。（中央社檔案照片）
台灣中油公司表示，17日起汽油調漲0.6元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北16日電）國際油價上漲，台灣中油公司今天表示，明天（17日）凌晨零時起汽油調漲新台幣0.6元、柴油不調整，調整後發油量最大的95無鉛汽油每公升30.7元。

調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.3元。

台灣中油表示，本週受利比亞原油供應中斷與美國商用原油庫存續降等因素影響，導致油價上漲；本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲3.64美元，新台幣兌美元匯率貶值0.011元，國內油價依公式計算漲幅為3.71%。

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按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.9元及1.4元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），柴油吸收1.1元，換算後95無鉛汽油每公升31元，中油進一步再啟動油價平穩措施，超出的1元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.3元。

中油指出，因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.3元及1.4元，汽油實際價格每公升調漲0.6元、柴油不調整。累計2021年全年台灣中油共吸收79.2億元。（編輯：蘇志宗）1110116

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