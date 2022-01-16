空污費擬訂最低申報門檻 2千家公私場所可免申報

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北16日電）行政院環境保護署日前預告修正「空氣污染防制費收費辦法」，增訂最低申報門檻，估計約有2000多家列管公私場所可免除申報。預訂將於18日召開草案研商會，聽取各界意見。

環保署說明，「空氣污染防制費收費辦法」部分條文修正草案主要為簡政便民、強化管理。包含增訂最低門檻，環保單位一年可減少約7萬件申報審查案，約節省新台幣3000萬元行政成本；強化管理則是避免煙囪自動連續監測資料短報短繳空污費，辦法中將明定環保機關可依核算最高空污費、追繳短報空污費。

最低門檻部分，環保署指出，擬將氮氧化物、硫氧化物、揮發性有機物與粒狀物排放量等應申報門檻規定為超過每季10公斤。據統計約僅占各污染物排放量不到0.3%，但未達門檻的申報件數卻占各污染物申報件數的3至6成；相關審查不符行政效益，也增加工廠作業困擾。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，為加強煙囪自動連續監測申報空污費的管理，環保署在辦法中增訂煙囪連續自動監測連線資料查核規範事項，環保機關可擇定最大值核定應繳空污費，以防杜公私場所藉由造假連續監測資料，短報短繳空污費。

最後，環保署提到，增訂空污費追繳期限，公私場所經環保機關通知提報查核資料時間的前一季起，若有發現不符合規定者，得重新追溯核算5年內應繳空污費。（編輯：謝雅竹）1110116