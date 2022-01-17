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新北石門14.2度 吳德榮：鋒面通過北台灣濕涼

2022/1/17 08:54（1/17 09:02 更新）
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氣象專家吳德榮說，17日鋒面通過，北台灣氣溫略降、轉濕涼；18至20日受東北季風影響，北台灣濕涼，中部略降溫。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮說，17日鋒面通過，北台灣氣溫略降、轉濕涼；18至20日受東北季風影響，北台灣濕涼，中部略降溫。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北17日電）根據氣象局網站，今天本島平地最低溫為新北市石門區攝氏14.2度。氣象專家吳德榮說，鋒面通過，北台灣氣溫略降、轉濕涼；明天至20日受東北季風影響，北台灣濕涼，中部略降溫。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為新北市石門區14.2度、基隆市七堵區14.6度；台北市則以南港區15.4度最低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，本週無強冷空氣，今天鋒面通過，北部、東半部局部短暫雨，中部也有零星短暫降雨；北台灣氣溫略降、轉濕涼，中南部白天舒適早晚涼。

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吳德榮指出，明天、19日東北季風南下，北部及東半部有局部雨，中部仍有零星短暫降雨，北台灣濕涼，中部氣溫略降、南部舒適早晚偏涼；20日仍受東北季風影響，大台北及東半部仍有局部短暫雨，北台灣雲多偏涼，新竹以南晴時多雲，中南部白天舒適早晚涼。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，21、22日轉東南風，天氣回暖、水氣多，易有霧，大氣不穩定，局部地區有短暫降雨；23日另一波鋒面及東北季風南下，北部、東半部轉局部雨，中部也有局部短暫雨，冷空氣不多，北台灣轉濕涼。但模式期末的模擬，須持續觀察。（編輯：管中維）1110117

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