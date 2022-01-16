西半部陽光露臉 17日鋒面通過北台灣轉涼有雨

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（中央社記者張雄風台北16日電）中央氣象局表示，今天環境為偏東風，清晨各地仍偏冷，白天氣溫較暖和，西半部日夜溫差大。根據氣象局網站，今天平地最低溫為新竹縣關西鎮攝氏10.1度。氣象專家吳德榮表示，今天持續回暖，明天鋒面通過，北部、中部及東半部有局部短暫雨，18日起東北季風南下轉濕涼、21日回暖。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，平地最低溫為新竹縣關西鎮10.1度、南投縣中寮鄉10.5度；台北市則以文山區12.1度最低。

氣象局指出，清晨各地低溫約攝氏13至17度，沿海空曠地區和近山區的平地可能更低些，高溫方面，預測北部、東北部及東部可回升到20至22度，中南部及東南部為24至28度。

至於降雨方面，主要在大台北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

根據氣象局網站資訊，17日鋒面通過及東北季風增強，18日至20日東北季風及華南雲雨區影響，北部及東北部天氣轉涼；鋒面通過及華南雲雨區影響，水氣較多，北部及東半部地區有短暫雨，中部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

此外，今天清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路者應注意交通安全；下午起雲林以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風，沿海作業或活動請注意安全。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天天氣持續回暖，白天舒適、晚微冷，日夜溫差大；西半部晴朗，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，未來一週無強冷空氣；明天鋒面通過，北部、東半部轉局部短暫雨，中部亦有局部短暫雨，北台灣氣溫略降轉濕涼。

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吳德榮提到，18、19日東北季風南下，北部及東半部有局部雨，中部仍有局部短暫雨，北台灣濕涼，中部氣溫略降、南部舒適，早晚偏涼；20日仍受東北季風影響，東半部及大台北東側有局部短暫雨，北台灣雲多偏涼，新竹以南晴時多雲，中南部白天舒適早晚涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，21日轉東南風，天氣回暖，西晴東偶雨，晨間易有霧；22日另一鋒面快速通過，大氣不穩定，帶來局部短暫陣雨。但為模式的第6、7天模擬，還需持續觀察。（編輯：張芷瑄）1110116