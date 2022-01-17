高中完全免試入學增至1.5萬名額 參與校數破百

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北17日電）教育部今天宣布，111學年度持續擴大試辦高級中等學校學習區完全免試入學，參與校數首度破百，同時新增「嘉義區」招生區域，整體總招生名額增至1.5萬名。

教育部國民及學前教育署新聞稿指出，為逐步實現十二年國民基本教育「全面免試，就近入學」的目標及理想，教育部自106學年度起開始試辦高級中等學校學習區完全免試入學。

高中學習區完全免試入學不採計國中教育會考成績，登記報名人數未達招生人數時，全部錄取；報名人數大於各校核定學習區完全免試入學人數時，則參考各就學區免試入學作業要點，進行適當超額比序後錄取，但不另外備取；比序後若同分者，以增額錄取核定招生名額的5%為原則。

110學年度試辦學習區完全免試入學，共90所公私立高中參與，111學年度擴大至122所公私立高中參與，單點型和區域型參與校數都增加，且區域型部分，更新增「嘉義區」招生區域。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據國教署資料，111學年度試辦學習區完全免試入學包括單點型學校50所、區域型學校72所（包括基隆區、南投一區、南投二區、嘉義區、台南四區、高市六區、屏東區、花蓮區、台東區、連江縣及澎湖區等11區），總計提供1萬5042個名額，比110學年度增加逾3000個名額。

國教署提到，完全免試入學的選填志願方式包括單校單科別志願、單校多群多科志願、放榜分發等，各校招生簡章今天上網公告，學生可到試辦學習區完全免試入學資訊網（http://cefp.edu.tw/）查詢招生對象、名額、招生辦法及重要日程等訊息。（編輯：管中維）1110117