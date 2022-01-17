區間車擦撞追分站臨時月台 台鐵將究責

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（中央社記者余曉涵台北17日電）台鐵一列區間車昨天經過追分站時，列車擦撞月台，幸好無人受傷。交通部台灣鐵路管理局昨晚立即切除20公分月台，將調查原因後，對先前檢查班相關人員主管究責。

台鐵局今天發出說明稿表示，16日2528次區間車列車通過追分站的臨時月台時，乘務員發現列車有磨擦到月台末端，立即通報車站派員監視，並轉請台中工務段派員檢查。

台鐵局表示，台鐵追分工鐵路雙軌化新建工程-追分車站旅運設施工程，新設地下道施工時需將第二月台南邊延建38米長的臨時鋼構月台，以維持旅客上、下車功能。臨時月台於去年8月11日鋪設完成，並經台中工務段檢查班檢查合格後正式啟用。

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台鐵局指出，經工務段現勘此處有約8公分長度的磨痕，隨即再次檢查淨空，經查此處位於曲線半徑R=1000m超高為2.5公分，淨空值應為160公分，現場量測值為153公分發現寬度超過7公分，立即切除寬度超過部分，因考量安全餘裕，總共切除長度20公分，並於當日完成改善。

台鐵局表示，已再次檢查此處月台淨空，確保符合規定恢復列車正常運行，對發現主動通報人員及先前檢查班相關人員主管也將分別獎勵及究責。（編輯：管中維）1110117