機場隔離衣爆重複使用 陳時中：恐是廠商管理問題

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（中央社記者郭建伸、陳婕翎、江慧珺台北17日電）台灣民眾黨立委賴香伶今天指出，近日接獲投訴，指疾管署、防檢局外包的機場防疫協勤人員限制1天使用1件防水隔離衣，甚至重複使用隔離衣，要求疾管署應儘速補足防疫裝備，不要讓第一線人員處於風險。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，中央不可能要求重複使用隔離衣，應為個別廠商管理問題。

疫情指揮中心16日公布一名桃園機場防疫人員確診，引發外界關注。

賴香伶今天透過新聞稿指出，近日接獲投訴，指疾管署、防檢局外包的機場防疫協勤人員限制1日使用1件防水隔離衣，但防疫人員每天必須穿脫隔離衣多次，用餐、休息時間更需脫下隔離衣，只能把隔離衣掛在休息室衣架或放在夾鏈袋中。

賴香伶指出，根據桃園機場防疫協勤人員提供9日至11日的照片顯示，機場協勤人員為了重覆使用隔離衣，將隔離衣掛在休息室，也有人把隔離衣放在上級發放下來的夾鏈袋，重複使用隔離衣。

賴香伶表示，辦公室團隊12日即詢問第一線員工防護衣不足問題，當時疾管署口頭回應是「每天發給4套隔離衣」給防疫人員；但至今天上午，疾管署尚未提供桃園機場協勤單位人員每日防護隔離衣使用數量、值勤人數及提供給保全的防疫物資。

賴香伶說，機場防疫協勤人員每日必面對約3000人入境，協助旅客檢疫、填寫資料、採檢等，並長時間與回台旅客相處，中間用餐還必須脫掉隔離衣，感染風險極高。

賴香伶指出，為了機場防疫協勤人員的工作安全，疾管署應該即刻了解防護裝備發放是否確實，若有不足應立即補足，保護第一線高風險作業人員安全，才能將疫情阻擋於國門之外。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，不會要求重複使用隔離衣，會再進一步了解機場為何出現重複使用狀況，尤其反覆使用同樣一件隔離一是非常困難的事情。呼籲機場管理單位應該落實隔離衣穿脫標準流程。

至於機場防疫協勤人員的隔離衣供應量，陳時中指出，這方面絕對是沒有問題的，近日已派員訓練機場人員使用隔離衣正確觀念，確保機場穿脫隔離衣無疑慮。

有媒體詢問，中央是否制訂脫下隔離衣後包裝指引，陳時中說，因為中央是以不可重複使用隔離衣、口罩為原則，所以並不會強調機場人員脫下隔離衣後如何包裝，再繼續使用舊隔離衣。

陳時中表示，民眾無需對於某些職業過度恐懼，機場人員走入社區是正常情形，每人在社區中都有風險，只要好好保護自己，防疫期間最重要的是落實個人防疫。（編輯：蘇志宗）1110117