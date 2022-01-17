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直播／本土增17例、境外移入49例 桃機案累計確診破百
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桃園2校18日停課一天 中原大學等3校恢復上課

2022/1/17 20:58（1/18 10:21 更新）
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（中央社記者吳睿騏桃園17日電）桃園市政府教育局今晚表示，龍潭國小及附幼與市立龍潭幼兒園2校在18日預防性停課一天。另外，中原大學、啟英高中及治平高中採檢結果出爐為陰性，明天可恢復上課。

隨著桃園社區感染持續擴大，桃園市今天新增了15例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案，受到疫情影響，教育局晚間在市府網站公告，龍潭國小及附幼，以及市立龍潭幼兒園，2校明天將預防性停課一天。

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教育局表示，17日停課一天的中壢國民中學、中壢家事商業高級中等學校、武陵高級中等學校及中興國中4校採檢結果陰性，上午已宣布明天恢復正常上課，學校也完成消毒並進行線上授課。

衛生局表示，晚間宣布明天正常上課的中原大學、啟英高中與治平高中，都是因為學校有師生家人確診，因此今天進行預防性停課一天，其中的中原大學、啟英高中各有1例、治平高中2例，相關個案都與西堤餐廳群聚感染有關，但採檢結果出爐都為陰性。（編輯：李錫璋）1110117

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