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交通部：高鐵延宜蘭、基隆捷運環評春節後啟動

2022/1/18 12:11
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（中央社記者汪淑芬台北18日電）交通部今天舉行新春記者會，交通部次長胡湘麟表示，下週將審查高鐵延伸宜蘭及基隆捷運的綜合規劃案，並預計春節後啟動環境影響評估。

胡湘麟說，鐵道局已將高鐵延伸宜蘭與基隆捷運的綜合規劃提報交通部，下週將分別召開審查會，並預計春節後啟動環境影響評估。

胡湘麟說，環評所需時間不是交通部能掌握，而高鐵延宜蘭雖避開集水區，但路線仍經過地質敏感區，環評需要的時間會比較久。

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高鐵延宜蘭去年因站址問題爭議多時，最後經溝通敲定在縣政中心南側350公尺，路線長度59.3公里，預估經費新台幣1880億元，若環評進展順利，交通部希望2025年能動工，最快2036年完工。

因路線引起爭議的基隆捷運，去年11月交通部長王國材拜會台北市長柯文哲後，雙方達成共識，敲定基隆捷運第一階段路線從八堵至南港，全長16.05公里，共設13站，興建經費新台幣425億元，目標是2023年第4季動工，工期估計要8年。（編輯：張芷瑄）1110118

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