暖心駕駛感謝醫護抗疫1年不收車資 獲Uber表揚

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）Uber網際網路系統（即Uber App）今天與多元化計程車合作車隊表揚12名多元化計程車職業駕駛，其中一名駕駛為感謝醫護抗疫，實行長達1年醫護人員免費搭車。

Uber App表揚合作車隊駕駛的獎項，主要是2021年獲得消費者綜合評價最高的「最佳導航」、「最佳選擇」，以及職業駕駛們分享暖心助人的「社會回饋」、成功抗癌激勵人心的「最佳楷模」。

Uber App發布新聞稿表示，獲最佳「社會回饋」獎的聶哥，平日除免費教學推廣空手道外，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重之際，看到新聞播報辛苦的醫護人員在前線抗疫，讓他不禁反思「作為一個職業駕駛，能為醫護人員做些什麼？」

Uber App指出，聶哥默默在疫情期間將Uber App與合作車隊一起推廣的「醫護人員致敬計劃」執行到新境界，舉凡醫護人員搭乘便會事後透過Uber App聯繫合作車隊申請退款而不收取醫護人員乘客的行程費用，實施時間長達1年，將近30趟次，讓許多醫護人員深受感動，甚至有護理師回饋最高新台幣200元小費表達感激。

聶哥遇到有行動不便的乘客，也會義不容辭下車協助，讓許多乘客感動。不過，聶哥非常低調，Uber App也不便提供照片。

Uber App也介紹榮獲「最佳楷模」的職業駕駛林立剛，雖罹患鼻咽癌第三期，不但歷經近一年辛苦的療程，在短時間內瘦下近50公斤，也失去嗅覺與味覺，甚至無法分泌唾液，導致不能久談，療程結束後又回到最喜歡的職業駕駛行業，享受當下。

林立剛也分享，開車很像體驗實境遊戲，有各式各樣的任務關卡，例如你必須思考如何達成「音樂好聽」的乘客評價，充滿挑戰樂趣，與合作車隊共事並使用Uber科技上線服務乘客成為他的人生支柱，只要能幫助乘客安心、快樂抵達目的地，就很開心。

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獲選「社會回饋」獎的藍哥，曾擔任中古車銷售業務，以自身專業經驗與人脈，協助其他職業駕駛道路救援或傳授車輛相關知識，每逢節慶都會在車上陳設應景佈置，並提供貼心小禮物送給乘客，讓乘客難忘，甚至讓外國觀光客驚艷。

藍哥車上也配有貼心設備，如WiFi、充電線、愛心傘、面紙等，讓乘客在短短行程中就能獲得簡單幸福感，疫情爆發以來，藍哥也設透明隔板、殺菌液、額溫槍、免費口罩等配備給乘客使用，讓乘客搭乘更放心。（編輯：陳仁華）1110118