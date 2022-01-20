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花東鐵路雙軌化加快腳步 辦理土地徵收公聽會

2022/1/20 15:04（1/20 15:46 更新）
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交通部日前宣示預計民國116年完成花東鐵路雙軌化，台鐵局近日陸續在花東沿線辦理土地徵收公聽會，20日在鹿野鄉連辦2場。中央社記者盧太城台東攝 111年1月20日
交通部日前宣示預計民國116年完成花東鐵路雙軌化，台鐵局近日陸續在花東沿線辦理土地徵收公聽會，20日在鹿野鄉連辦2場。中央社記者盧太城台東攝 111年1月20日
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（中央社記者盧太城台東縣20日電）交通部日前宣示預計民國116年完成花東鐵路雙軌化，近日台鐵局加快腳步會勘路線並且辦理土地徵收公聽會；立委劉櫂豪要求路線評估和土地徵收要考量地方意見。

台鐵局近日陸續在花東沿線辦理土地徵收公聽會，今天在鹿野鄉連辦2場，強調花東鐵路雙軌化路線採取對文化、生態、民眾最小的衝擊，同時帶來最大的經濟效益，民眾提出疑慮和建議，台鐵局詳細記錄，並且會逐一對個案回復。

另外，這個月17日立法委員劉櫂豪也邀請鐵道局長副局長溫代欣、台鐵局副局長陳仕其到台東會勘雙軌化路線，聽取民眾意見。

劉櫂豪今天接受中央社記者電話訪問表示，攸關台東重大交通建設花東鐵路全線雙軌化計畫109年已完成環評通過，行政院也正式核定計畫，目前正在做細部設計，等設計完成後即可正式動工。

不過，卑南鄉嘉豐地區農民向他陳情，雙軌化計畫部分路線規劃影響農民土地以及後續的農業施做，盼望能作路線調整。

劉櫂豪表示，他要求鐵道局，應於安全考量前提下，聽取地方意見納入評估，希望能以對地方衝擊最小的方案進行，同時兼顧鐵路營運，鐵道局允諾儘速重新評估，並向地方說明辦理情形，同時加快腳步施工。

交通部鐵道局日前在記者會中介紹花東鐵路雙軌化進度，預計111年底動工，116年10月通車，每小時行駛班次可從2到3班增加至7到8班。（編輯：陳仁華）1110120

交通部日前宣示預計民國116年完成花東鐵路雙軌化，民進黨立委劉櫂豪（前中）17日邀請鐵道局和台鐵局人員到台東會勘雙軌化路線，要求路線評估和土地徵收要考量地方意見。（劉櫂豪服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年1月20日
交通部日前宣示預計民國116年完成花東鐵路雙軌化，民進黨立委劉櫂豪（前中）17日邀請鐵道局和台鐵局人員到台東會勘雙軌化路線，要求路線評估和土地徵收要考量地方意見。（劉櫂豪服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年1月20日
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