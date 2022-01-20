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Meta攜手3位台灣藝術家 用AR打造互動體驗

2022/1/20 15:50
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（中央社記者吳家豪台北20日電）社群平台Facebook（臉書）母公司Meta今天宣布在台灣啟動「藝術再想像Art Reimagined」計畫，攜手3位台灣本土藝術家吳耿禎、阿爆（阿仍仍）與姚瑞中，結合傳統藝術與擴增實境（AR）科技提供互動式體驗。

Meta透過新聞稿說明，台灣擁有許多寶貴的傳統藝術，是無價的文化資產。隨著AR科技持續改變人們與世界連結的形式，甚至影響大家的溝通方式、消費模式與生活體驗，Meta期盼與台灣藝術創作者展開合作，激發創作可能。

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「藝術再想像」計畫已與3位藝術家共同啟動，將於2022年正式在台灣推出。Meta將與MeshMinds基金會共同運用Spark AR平台打造全新互動體驗，未來將邀請民眾在展覽中參與，啟發大家進一步認識台灣原住民文化、剪紙藝術與山水畫等多元藝術創作及能量。

聚焦剪紙創作的吳耿禎說，他的創作靈感來自傳統民間文化，希望在AR擴增實境的平台，讓體驗者藉由他的創作鏈結遠古與未來。（編輯：張均懋）1110120

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