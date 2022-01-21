竹縣加開關西衛生所接種 第3劑莫德納隨到隨打

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新竹縣政府23日將在關西衛生所加開1場COVID-19疫苗接種場次，將提供900劑莫德納疫苗給施打第3劑疫苗民眾，隨到隨打。圖為新竹縣長楊文科（立者前右）21日到關西衛生所視察民眾接種情況。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月21日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）竹縣府本週末原本加開6場大型接種場次，但因考量關西地區民眾前往不便，於關西衛生所再加開1場接種場次，提供900劑莫德納疫苗，給施打第3劑疫苗民眾，隨到隨打。

竹縣議員徐瑜新今天透過新聞稿表示，不少民眾要打第3劑卻預約不到，且關西和鄰近地區的民眾，若要到竹北、竹東等大型接種站，距離很遠不方便。

徐瑜新說，特別與縣府和衛生局協調，加開關西衛生所的場次，讓鄰近地區民眾能就近完成第3劑施打。

新竹縣衛生局表示，請要施打莫德納第3劑民眾，可在1月23日上午9時至12時，下午1時至4時，攜帶「健保卡及疫苗接種紀錄卡（小黃卡）」，到關西鎮衛生所施打。當日提供900劑的莫德納疫苗，施打第3劑為主。

此外，衛生局說明，22日至23日還有加開的6場隨到隨打接種場次，地點在中國附醫、新竹縣婦幼館、竹東衛生所、新豐鄉松柏站、竹北市中興集會所及北榮新竹，民眾可多加利用。

新竹縣長楊文科說，請大家配合中央和縣府規劃的防疫措施，持續落實「戴口罩、勤洗手、完整接種疫苗、保持社交距離、不群聚」，從自身開始做好防疫工作。（編輯：張銘坤）1110121