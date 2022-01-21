盧秀燕率隊查核KTV 呼籲從業人員打滿2劑疫苗

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國內疫情升溫，台中市長盧秀燕（前中）21日晚間在經發局長張峯源（2排右3）、衛生局長曾梓展（2排右2）等陪同下赴視聽歌唱業稽查，了解是否落實實聯制、控管顧客全程戴口罩及每日定期消毒等防疫措施。中央社記者郝雪卿攝 111年1月21日

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）國內COVID-19疫情升溫，台中市長盧秀燕今晚帶隊前往西屯區KTV稽查是否落實防疫，她除呼籲從業人員儘速施打2劑疫苗，也提醒大家無論唱歌或運動務必戴好口罩。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案持續增加，為強化休閒娛樂場所防疫管理措施，中央流行疫情指揮中心20日宣布，包含舞廳、舞場等12大場所，除維持工作人員都應接種疫苗2劑且滿14天，才能提供服務外，今天起也規範民眾前往消費時，須配合出示完整接種疫苗2劑且滿14天紀錄才能進場。

盧秀燕晚上前往KTV稽查，了解業者是否落實實聯制、控管顧客全程戴口罩及每日定期消毒等防疫措施。

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盧秀燕在場內抽查了幾間包廂後表示，這家KTV的客人都有配合實聯制，唱歌時也都戴著口罩，同時工作人員也都打了2劑疫苗，在疫情期間，謝謝市府團隊及相關團體的辛苦，每人付出一點點，可以讓城市安全及大家健康，這是值得的。

市府表示，中央修正視聽歌唱場所防疫管理措施指引，雖給予業者1個月的勸導期，業者仍不能輕忽，應儘速要求從業人員施打2劑疫苗，若後續查獲從業人員違規，將依相關規定裁處。（編輯：張銘坤）1110121