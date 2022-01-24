消保處查預售屋24件 多件設沒收小定金條款將罰

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）行政院消保處今天說，查核24件預售屋紅單、定型化契約、代銷及樣品屋營建與消防安全，19件（近8成）不合格；紅單違規8件，多為擅自約定沒收小定金條款，可罰15萬到100萬元。

鑑於房市熱絡，價格不斷攀升，不時有建案銷售人員疑似用不正當方式銷售建案，消保處今天舉行「預售屋專案查核結果」記者會公布上述資訊。

消保處消保官王志宏說，去年11月中旬到12月中旬，消保處聯合內政部地政司、營建署、消防署及公平交易委員會、財政部賦稅署、地方政府，對六都及新竹市、新竹縣進行預售屋專案查核。

他說，共查24件，19件（近8成）不合格，除了公平交易及稅務查核都合格，其他查核都有違規案例。

首先是「預約單（紅單）查核」8件不合格，多為約定買方逾期未補足定金（通稱大定金，約總價5%到10%）或未簽約是違約，所繳交定金（通稱小定金，多約新台幣10萬元）可沒收。

消保處簡任消保官王德明說，看契約書不用付任何定金，如需將契約書攜回審閱，在簽了預約單、付了小定金後，通常審閱期5天以上，若看了不想購屋，不可歸責消費者事由時，業者也須將小定金返還。

與會的內政部地政司專門委員陳啓明說，不論是否有可歸責於買方的事由，業者如上述約定預約單，已違反平均地權條例，可處15萬元以上、100萬元以下罰鍰，將請業者提出說明，然後就會執法。

其次是「定型化契約查核」，王志宏說，有3件不合格，違規情事包含未記載交屋保留款為房地總價5%以上等。王德明說，保留款跟最後交屋時，萬一遭遇瑕疵的權益確保有關。陳啓明說，業者此舉已違反平均地權條例，可罰6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

再者是「不動產經紀業（代銷）查核」有4件不合格。陳啓明說，其中3件已完成改善，另1件是代銷業者沒依照規定在建商委定代銷的契約簽署後，在期限內跟地方政府備案，違反不動產經紀業管理條例，可處3萬元以上、15萬元以下罰緩。

第四項是「銷售中心及樣品屋查核」，王志宏說，達11件不合格，包含8件未領得建築許可、10件未領得使用許可、7件移作他案使用或作為規定以外用途。王德明並說，不合格集中在台南市、台中市。

內政部營建署技正洪信一說，其中1件北市府開罰6萬多元，其餘依照各地方政府規定辦理後續處理作業。

最後是「消防安全查核」有4件不合格，包含沒設置滅火器、避難逃生設備、其他滅火設備等。王志宏並說，樣品屋非正式建築，難列管，其實其他件也沒落實消防安全。內政部消防署與會代表說，除不合格4件已改善，其他案件也會輔導改善。（編輯：管中維）1110124