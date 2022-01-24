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杜絕校產歸私 教團籲退場條例規範不得改辦合併

2022/1/24 14:54
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（中央社記者許秩維台北24日電）高教工會今天表示，為杜絕退場私校校產歸私的漏洞，呼籲立法院審議私校退場條例時，應要求專案輔導學校不得改制、改辦、合併。

台灣高等教育產業工會今天新聞稿指出，「私立學校法」規定，私校法人停辦期限屆滿後，未能恢復辦理或未能整頓改善者，主管機關應核定或命其解散，剩餘財產應歸屬地方政府，由其重新規劃使用；「高級中等以下學校及其分校分部設立變更停辦辦法」也規定，學校法人停辦後至遲須在今年1月16日前「完成」核准復辦、合併或改辦。

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高教工會提到，這種限期規範就是要防堵退場私校董事會拒絕依法解散，巧立各種名目將累積的鉅額校產挪為私用或輸送利益、閒置浪費教育資源，傷害原始捐助人、政府補助、學雜費累積的辦學目的，而剩餘校產由「政府」重新規劃，才能讓資源再利用，回應社會需求。

為避免校產歸私，高教工會也呼籲，立法院審議私校退場條例時，應規範專案輔導學校不得改制、改辦、合併，杜絕「校產歸私」的可能漏洞；並建議增列「將全部財產捐贈政府、退場基金、公立學校」作為解散方式，也就是「先捐贈，再解散」；而退場條例實施前已全面停招停辦但還未解散的學校，應準用退場條例的各項規定。（編輯：張雅淨）1110124

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